１月１１日の中山５Ｒ・３歳新馬（ダート１８００メートル＝１６頭立て）は、単勝９番人気で５０・１倍のエスシービクトリア（牡、美浦・村田一誠厩舎、父マクフィ）が２着に半馬身差をつけて勝利した。勝ち時計は１分５５秒９（良）。２番枠から好スタートを切り、内枠を生かして先手を主張。４コーナー手前から早めに後続に迫られる厳しい競馬となったが、１度も先頭を譲ることなくゴールを駆け抜けた。デビュー２年目を迎え