バレーボール男子日本代表のロラン・ティリ監督が11日、都内で、ドキュメンタリー映画「GRIT―バレーボール男子日本代表栄光への始発点―」（監督川上崇文）の公開記念舞台あいさつに出席した。今年の目標を聞かれると「アジア選手権で金メダルを獲る」と抱負を語り、「五輪チケットを手にして、選手権に臨む、そして勝つということです」と込めた思いを話した。イベント終盤には「この夏は選手の活躍を皆さんご覧になってい