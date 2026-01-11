【ロンドン＝横堀裕也、ブリュッセル＝上杉洋司】トランプ米政権がデンマーク自治領グリーンランド領有に意欲を示していることに対し、欧州諸国が翻意を求めて説得工作に乗り出している。スターマー英首相は８日、７日に続いてトランプ大統領と電話会談し、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のマルク・ルッテ事務総長は９日、ルビオ米国務長官との電話会談で北極圏の防衛強化策を協議した。英首相府は８日の声明で、スターマー氏が