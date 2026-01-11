フリーマン＝2025年10月米大リーグ、ドジャースの一塁手フリーマンが、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を「個人的な理由」で欠場すると10日、カナダの放送局「スポーツネット」が伝えた。過去2大会はカナダ代表として参加していた。36歳のフリーマンはドジャースで大谷らと主軸を担い、右足首の手術を経て臨んだ昨季は147試合で打率2割9分5厘、24本塁打、90打点をマークしていた。（共同）