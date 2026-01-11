◆テニス 全豪オープン(オーストラリア、12日〜2月1日)テニスの四大大会「全豪オープン」予選の組み合わせが11日に発表され、世界ランキング238位の錦織圭選手はベルギーのK・コピーヤンス選手(同246位)と1回戦で対戦することが決まりました。四大大会の予選に出場するのは2010年「全米オープン」以来、16年ぶりとなります。昨季は、4月にキャリア通算450勝を達成。2週間前に36歳を迎えたベテランは、前回大会(2回戦敗退)以上の成