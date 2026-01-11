◇第44回都道府県対抗女子駅伝（2026年1月11日たけびしスタジアム京都発着の9区間42・195キロ）4区（4キロ）は京都の芦田和佳（18＝立命館宇治高）が12分43秒で区間賞を獲得した。長野の細田あい（エディオン）、静岡の斎藤みう（パナソニック）ら実力者が集った区間で、高校生が力を示した。4区の区間記録は第40回大会で不破聖衣来がマークした12秒29。そのタイムに14秒差と迫った。