ユタ・ジャズ vs シャーロット・ホーネッツ日付：2026年1月11日（日）開催地：デルタ・センター（Salt Lake City）最終スコア：ユタ・ジャズ 95 - 150 シャーロット・ホーネッツ NBAのユタ・ジャズ対シャーロット・ホーネッツがデルタ・センター（Salt Lake City）で行われた。 第1クォーターはシャーロット・ホーネッツがリードし14-45で終