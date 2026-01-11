［U-23アジア杯］日本３−０UAE／１月10日／King Abdullah Sports City Hall Stadium１月７日にサウジアラビアで幕を開けたU-23アジアカップ。２年後のパリ五輪最終予選を兼ねるU-23アジア杯のポッド分けに関わる大会のため、早期敗退は許されない。そのなかで大岩剛監督が率いるロス五輪を目ざすU-23日本代表は、シリアとのグループステージ初戦（５−０）に続き、UAEとの第２戦を迎えた。勝利を収めれば、ノックアウトステー