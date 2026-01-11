Snow Manの佐久間大介が、自身のInstagramでホワイトコーデや、“白蛇っぽい”私物アクセサリーを公開した。 【写真】佐久間大介“白蛇”を巻き付けた白コーデ＆私物のシルバーアクセを公開 ■佐久間大介がホワイトコーデ＆グレーニットコーデを披露 佐久間は、「アニメーション映画『白蛇：浮生 』完成披露試写会に登壇させていただきました！楽しかった」と絵文字を添えて、