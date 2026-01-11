中山5R・3歳新馬戦（（ダート1800メートル）はダッシュ良く先手を奪った9番人気エスジービクトリア（牡＝村田、父マクフィ）が直線でも粘り、見事な逃げ切りVを飾った。騎乗した遠藤は「調教で良さを感じていましたが、思っていた以上に頑張ってくれました。4コーナーまで余裕があったし、直線で（2着馬が）横に来たら反応してくれました。1分55秒台（1分55秒9）で走れたし、次も楽しみです」と笑顔。管理する村田師は「ここ1