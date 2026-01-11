Image: James Pero/Gizmodo US ラスベガスで1月6日(火)〜9日(金)まで開催のCES 2026。会場を歩き回っていろいろなガジェットを触っていた米Gizmodo編集部は、あることに気づいたといいます。それは「俺の嫁のホログラム化」、Waifuトレンドです。Waifuとは？クールジャパン文化において大きな存在感をもつアニメ。アニメやゲームの好きなキャラを「俺の嫁」と呼ぶのは常識で、盛り上がり続け