【モデルプレス＝2026/01/11】timeleszの原嘉孝が11日、都内で行われたドキュメンタリー映画『GRIT -バレーボール男子日本代表 栄光への始発点-』の舞台挨拶に、バレーボール男子日本代表のロラン・ティリ監督、メガホンをとった川上崇文監督とともに登壇。今年の目標やグループについて語った。【写真】timelesz原＆スノ目黒の同期密着フォト◆原嘉孝、timeleszに円陣導入を提案舞台挨拶中にはティリ監督に原が質問をぶつける一幕