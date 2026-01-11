人間大好き、甘えん坊の猫ちゃんに半日密着した動画が話題を集めています。「猫ちゃんは幸せですね」「ほっこり」と、コメントが集まり、記事執筆時点で2.3万再生を超える反響がありました。 【動画：甘えん坊な白黒ネコ→膝の上に乗せた結果…まるで液体？『完全に脱力している様子』】 ある冬の日に半日密着 YouTubeチャンネル「うこまチャンネル」に投稿されたのは、人見知りせず甘えん坊なくろまめさんのとある冬の日の様子