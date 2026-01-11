【全国の天気】北海道から九州北部は、日本海側を中心に雪が降り、猛吹雪になる所があるでしょう。上空の寒気が強いため、東北や東海、北陸などでは、雪が強まるおそれがあり、局地的な大雪に警戒が必要です。【予想最高気温】日中は10日より気温が低く、特に東海から九州は、大幅に下がり、10度を下回る所が多いでしょう。【週間予報】・大阪から那覇12日の成人の日は、晴れますが、真冬の寒さが続き、鳥取など山陰では雪が降るで