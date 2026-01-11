１１日のテレビ朝日「ビートたけしのＴＶタックル」では、プロ野球選手の第２の人生が特集された。大谷翔平選手が日本ハムに１位指名された２０１２年ドラフトの楽天ドラ１で、２０２２年に現役引退した森雄大さん（３１）が登場した。３年目まで順調だったが、４年目に血行障害を発症し、ろっ骨を抜くなど手術が続き、通算２８試合３勝６敗、２８歳でプロ生活を終えた。番組に登場した森さんは「今の仕事はこれです」と魚