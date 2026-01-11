１１日午前１０時１５分頃、神奈川県秦野市堀山下で、登山客から「山小屋付近から火が出ていて、枯れ葉に燃え移っている」と１１９番があった。消防が消火活動に向かっている。けが人の情報は入っていないという。現場は大倉尾根にある登山道の山小屋付近。