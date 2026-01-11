「大相撲初場所・初日」（１１日、両国国技館）東序二段４６枚目の朝力丸（２３）＝高砂＝が御室岳（伊勢ケ浜）と対戦し、上手投げで初日を出した。立ち合いで右に変化も、相手は落ちず、少し見あった後に突き合って左四つとなり、土俵際に押し込まれたが逆転の上手投げを決めた。朝力丸は「昨日から決めていた」と立ち合いを振り返り、「決まらなかったが自分のやりたいことをやった。何とか勝てて良かった」と続けた。