歌手和田アキ子（75）が11日、TBS系「アッコにおまかせ！」（土曜午前11時45分）に生出演。晴れて夫婦になった元SKE48松井珠理奈（28）と、夫のBOYS AND MENの辻本達規（34）がスタジオ生登場して、和田に祝福された。CM明けのスタジオで山形純菜アナが「今週の水曜日（1月7日）に結婚会見を行いました辻本さんと松井さんですが」と話したところで、和田が「見ていて気持ちいいね」と話した。山形アナも「すごく華やかですね」と受