FAカップ3回戦が現地時間の10日に行われ、松木玖生が所属するサウサンプトンは3部のドンカスター・ローヴァーズと対戦し、3-2の勝利を飾った。松木はスタメンに名を連ね、87分までプレイしたが、41分にチームの3点目となるゴールをマーク。右サイドのトム・フェローズからのクロスに反応し、打点の高さを見せつけるヘディングでネットを揺らした。サウサンプトン加入後、2点目となるゴールを決め、松木はチームの勝利に貢献。英『D