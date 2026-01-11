昨年夏にマンチェスター・ユナイテッドから期限付き移籍でバルセロナに加入したマーカス・ラッシュフォードは、ここまで公式戦26試合に出場して7ゴール11アシストを記録。ハフィーニャをはじめとした強力なライバル達がいるため不動のレギュラーというわけではないが、バルセロナの攻撃陣の中でも確かな存在感を放っている。そのためバルセロナは来季以降のチーム構想にラッシュフォードを加えようとしているようだ。イタリア人ジ