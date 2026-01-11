日本付近は12日にかけて強い冬型の気圧配置となり北陸地方の上空およそ5000メートルにはマイナス39度以下の寒気が流れ込む見込みです。石川県内では12日昼前にかけて山地を中心に大雪となる所がある見込みです。金沢河川国道事務所はのと里山海道の徳田大津ICから穴水IC間で除雪作業を実施するため午後2時から全面通行止めにしています。除雪作業終了後、降雪状況を踏まえて解除するということです。また国道160号の七尾市大田町と