俳優の中村雅俊が１１日、大阪市内でメガホンを取った映画「五十年目の俺たちの旅」の公開記念舞台あいさつに登場した。純粋ゆえに人生にもがく若者を描いた、昭和を代表する青春群像劇「俺たちの旅」のドラマ放送開始５０周年を記念した劇場版。主演・監督をつとめた中村は「撮影現場に行くだけで楽しい。そういうドラマだったんですけど、青春ものの金字塔みたいな言い方をされるようになって。こうやって映画化されるという