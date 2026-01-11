timeleszの原嘉孝（30）が11日、都内で、ナレーションを担当したドキュメンタリー映画「GRIT―バレーボール男子日本代表栄光への始発点―」（監督川上崇文）の公開記念舞台あいさつに出席した。イベントにはバレーボール男子日本代表のロラン・ティリ監督も登壇。原は、昨年2月に新メンバーが加入し、8人体制となったtimeleszについて「新しいチームとしては日本代表と重なる部分がある」とし、ティリ監督に「僕たちもダンス