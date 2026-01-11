◇フリースタイルスキー・デュアルモーグルＷ杯第４戦（１０日、カナダ・バルサンコム）第４戦はミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）新種目のデュアルモーグルで行われ、昨年の世界選手権銀メダルの堀島行真（トヨタ自動車）が２位に入った。モーグルを含めて今季４戦中３度の表彰台を飾った。地元カナダのジュリアン・ビールがＷ杯初勝利をつかんだ。前戦もモーグルで自己最高６位に入った平山将大（ＰＡＰＡＳＵ）は９位