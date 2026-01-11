歌手の郷ひろみ（70）が11日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。60歳になる前にやめたことについて語った。この日は同い年の女優・大地真央、タレントの上沼恵美子とトークを展開。大地から「ひろみさん、お酒やめられましたよね。58（歳）ぐらいじゃなかったですか」と振られ、「60の手前だったんですよね」と回顧した。理由については「60代がたぶん自分の中で一番いいだろうなあっていうふうに、