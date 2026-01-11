◇第78回全日本バレーボール高等学校選手権 女子決勝 金蘭会 3-0 就実(11日、東京体育館)春高バレー女子決勝は金蘭会(大阪)が就実(岡山)にストレート勝ちし、7年ぶり4回目の優勝。インターハイとの2冠に輝きました。2大会ぶりの優勝を狙う就実との一戦は第1セット、立ち上がりこそペースを握られるも徐々に押し返す展開。そして金蘭会が先に8点を取り最初のテクニカルタイムアウトをリードして迎えます。その後、中盤以降も優位に