東都大学リーグ１部の東洋大が１１日、埼玉・川越市内の同校グラウンドで新年最初の練習を行った。昨年春、秋のリーグ戦ではともに３位。主将の大坪廉投手（３年）は「去年（のチーム）は強かった。その結果を超えられるように自分らはやらないとダメ。主力選手が抜けて力が去年に劣るので、そこを踏まえた上で練習や徹底することをしっかりやっていこうと思います。リーグ優勝と日本一を目指して、頑張ってやっていきます」と