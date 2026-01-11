阪神・西勇輝投手（３５）が１１日に兵庫・尼崎市内の「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム」で自主トレを公開。キャッチボールやトレーニング、投球練習などで約６時間汗を流した。今オフは「ずっと海外にいたので。海外で練習していました」と明かし、地元・三重には帰省せず海外での自主トレに励んだベテラン右腕。ジャンプ系のトレーニングを中心に取り組んできたといい、「太ももとか筋肉自体衰えを感じているので、１１月からトレ