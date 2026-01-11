「全国都道府県対抗女子駅伝」（１１日、たけびしスタジアム京都発着）４区終わりの中継所で北海道に痛恨のアクシデントが起こった。北海道の５区の益塚稀が中継地点に待機しておらず、４区の白鳥光姫がタスキを持ったまま、選手を探して通過。それでも見つからないため、一度戻り、ようやく出てきた５区の益塚へと渡った。２５位で中継地点に到達していたが、３０位の新潟の後に走り出す形となってしまった。