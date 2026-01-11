午後1時15分頃、東北地方で震度4の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。【映像】各地の震度震源 岩手県沿岸北部 深さ 60km Ｍ5.1震度4 盛岡市 宮古市 久慈市 八幡平市 葛巻町 普代村 一戸町震度3 八戸市 三戸町 五戸町 青森南部町 階上町 花巻市 北上市 遠野市 一関市 釜石市 二戸市 奥州市震度3 滝沢市 雫石町 岩手町 紫波町 矢巾町 住田町 大槌町 山田町 岩泉町 田野畑村 軽米町 野田
