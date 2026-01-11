２４年８月末でフジテレビを退社した渡邊渚アナウンサーが１０日、ＳＮＳを更新。年が明けても精神科への通院が続いていることを明かした。公式インスタグラムに「年明けに、精神科や皮膚科の通院が重なった１日があって。その日に友達から『何してるの？』と連絡が来たからその旨を返したら、『メンテナンスデーだね！』って言われてね。なんだかいい言葉！って直感で思いました。身体も心も、メンテナンスしないとね。」と