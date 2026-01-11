「若者はすぐに辞める」「忍耐力がない」――。そんな言葉で片付けられがちな現代の若者たち。しかしその実態は、親世代以上の努力を強いられながら、数百万円の“借金”という足かせを背負って社会に出る過酷な実態も無視できない。本記事では、アクティブアンドカンパニー代表の大野順也氏が、Aさんの事例とともに、日本の未来を蝕む構造的な欠陥としての奨学金の実態を紐解いていく。母子家庭の子どもを襲う「教育費の壁」Aさん