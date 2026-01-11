言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、どこか「甘い」イメージや、ある数字に関連する言葉がそろいました。リズムを楽しみながら、空欄にぴったりの2文字を導き出してください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□あみはち□□□□ばあん□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：みつ正解は「みつ」でした。▼解説それぞれの言葉に「みつ」を入れる