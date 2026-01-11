鳥インフルエンザが発生した香川県東かがわ市の養鶏場で、ニワトリの殺処分が完了しました。 高病原性鳥インフルエンザが発生した東かがわ市の養鶏場では、香川県がきのう（10日）から飼われていたニワトリの殺処分などを進めてきました。香川県によりますときょう（11日）午前1時半ごろ、約2万4000羽すべての殺処分が完了し、現在地中に埋める作業を行っているというこです。 県は、引き続き拡大防止に努めるとともに「国内では