バレーボール男子日本代表のロラン・ティリ監督が11日、都内で、ドキュメンタリー映画「GRIT―バレーボール男子日本代表栄光への始発点―」（監督川上崇文）の公開記念舞台あいさつに出席した。タイトルとなった「GRIT」は、ティリ監督が掲げたチームテーマがもととなった円陣の新たな合い言葉。「石川選手、冨田選手がこの表現を考案してくれたことをとても誇りに思います」と語り、「GRITにはガッツの“G”、レジリエンス