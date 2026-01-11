結婚した元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）とBOYS AND MEN・辻本達規（34※辻＝しんにょうは一点）が、11日放送のTBS系『アッコにおまかせ！』（毎週日曜後11：45）に生出演した。【写真】笑い合う場面も！指輪を披露した辻本達規＆松井珠理奈2人は、1月7日に結婚届を提出して都内で結婚会見を行い、今回、全国ネット生放送に2ショットで仲むつまじい姿を披露した。新婚の2人にアドバイスを求められた和田アキ子は「浮気せ