◇スノーボードW杯スロープスタイル第1戦（2026年1月10日米コロラド州スノーマス）決勝が行われ、女子日本勢は深田茉莉（ヤマゼン）が77・26点で2位に入った。村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が75・36点で3位、鈴木萌々（キララクエスト）が65・86点で4位。18年平昌五輪銀メダルのローリー・ブルーアン（カナダ）が81・21点で優勝した。今大会の結果を受け、岩渕麗楽（バートン）が全日本スキー連盟（SAJ）が定める派遣推薦基