【ジャカルタ＝作田総輝】オーストラリアで１６歳未満のＳＮＳ利用を禁止する法律が施行されてから１０日で１か月となった。保護者や一部の子供からは「勉強や趣味に集中できる」といった好意的な反応が出る一方、「規制逃れ」とされる行為も横行している。新法は、ＳＮＳの運営企業に、１６歳未満の既存アカウントを凍結したり、新規アカウントの取得を防いだりする義務を負わせている。現在は、Ｘ（旧ツイッター）やインスタ