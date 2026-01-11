女子ボートレーサーの野田なづき（２５＝佐賀）と北村寧々（２４＝長崎）が１１日、ＧＩ「第４９回シルクカップ」開催中の伊勢崎オートでトークショーを行った。ステージに上がり、２人は開口一番、「風が強い〜」と苦笑い。この日は体がよろけるほど強い風が吹いた。野田はショートパンツ姿とあって「吹き飛びそう。こんなに寒いと思わなかった」と驚いた様子だ。ともに伊勢崎オートレース場は初めてだが、野田は「飯塚オー