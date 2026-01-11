京都１１Ｒ・淀短距離ステークス（Ｌ）・馬トク激走馬＝アンクルクロス４か月の休み明けだった前走・醍醐ステークス（３勝クラス）は仕上がり良好。大外から難なく４番手につけ、抜け出した勝ちっぷりには今の充実度が感じ取れた。着差は鼻だったが、枠順的に終始、外め外めを回されながら、しっかり勝ちきった点を評価したい。前走後は１２月２０日に外厩・キャニオンＦ土山から帰厩し、坂路をメインに時計５本。活気ある動き