令和ロマン・松井ケムリ 令和ロマン・松井ケムリが10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の『SDGs 推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演した。「静岡朝⽇テレビ SPECIAL STAGE」に登場。ランウェイでは歓声に手を振るなどして応えた。自身の名前が載ったうちわも発見。「何人かいて。ファンがもっとたくさんいると思ってほしくて関係ないところにもファンサしました。楽しかったで