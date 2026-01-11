「育休もらい逃げ」という言葉がSNSで波紋を広げている。育休期間を終えた後に職場復帰せず退職することに対し、ネット上では批判の声が相次いでいるが、果たしてマナー違反なのだろうか。【映像】物議を醸した「育休もらい逃げ」投稿（全文）ニュース番組『わたしとニュース』では、当事者の切実な事情や、背後に潜む組織の課題について、イラストエッセイストの犬山紙子氏とともに深掘りした。■「父が脳梗塞で倒れた」予期