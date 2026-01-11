[1.10 U23アジア杯GL第2節 日本 3-0 UAE ジッダ]“ロス五輪世代”U-21日本代表はAFC U23アジアカップのグループリーグ第2節で2歳上のUAEに3-0で勝利。DF永野修都(藤枝)は最終ラインで90分間、冷静にゴールを守り続けた。日本は初戦・シリア戦で5-0と快勝した。その試合をベンチで見守った永野は第2節で今大会初のスタメン入り。前節からのクリーンシートを続けるために「今日の試合もしっかり守備陣としてゼロで抑えることはマ