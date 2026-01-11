気持ちが沈む日。理由はないのに涙が出そうな日。あなたが“しんどい日”ほど、男性はあなたへの本心を隠しきれなくなります。そこで今回は、女性がつらい日にこそ浮き彫りになる“男性の心遣い”を紹介します。あなたの変化にすぐ気づくしんどい日ほど、本命の男性はあなたの変化を見逃しません。声のトーンが少し低い、返信が短い、いつもより既読のタイミングが遅い――そのわずかな違和感にすぐ反応します。それは“察しがいい