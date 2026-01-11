食事量は増えていないのに、なぜか下腹だけぽっこり出る。体重は大きく変わらないのに、パンツがきつく感じる…。そんな悩みを抱えているなら、それは「脂肪が増えた」というより、体が溜め込みやすい状態に傾いているサインかもしれません。こういう時は、やみくもに食事を減らしたり運動量を増やすほど、逆に下腹が戻りにくくなることも。そこで今回は、“溜め込み体質”から抜け出すために取り入れやすい「簡単ダイエット習慣」