恋愛で意外と大きな差がつくのが「清潔感」。「一緒にいて心地いいかどうか？」を判断基準にする男性は多く、その判断材料として、生活の整い方は意外と観察されているポイントなのです。生活の乱れは無意識に「魅力を下げて」しまう服のシワ、靴の汚れ、バッグの中のごちゃつき。生活が乱れていると、「余裕がなさそう」「疲れていそう」という印象を持たれやすくなります。本人に自覚がなくても、魅力が目減りして見えるのが正直