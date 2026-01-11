街で見かけるカップルに「何か不釣り合い」と違和感を覚えたことはありませんか？世の中には意外と「不倫カップル」がいるもの。そこで今回は、「不倫関係か？」をチェックするポイントを紹介します。年齢差がある不倫関係だと男女の年齢差があるケースは少なくありません。よくあるパターンだと、男性がスーツ姿で女性がカジュアルな服装という組み合わせ。また、昼間にそういうカップルがいると、意外と周囲の目を引くものです。