最初はうまくいっていたのに、気づけば彼氏の態度がそっけなくなった経験はありませんか？実は“気持ちが離れる瞬間”の多くは、ケンカや裏切りではなく、日常の何気ない言動に潜んでいます。そこで今回は、信頼関係を壊す「無意識のNG言動」を紹介します。つい「確認LINE」を送ってしまう「今どこにいるの？」「なんで既読なのに返信くれないの？」そんな“確認LINE”は、安心したい気持ちの裏返し。でも、頻度が増えると、彼にと