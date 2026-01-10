仕事に追われる毎日が続くと、運動の時間を確保するのはなかなか難しいもの。今回取材したRさん（43歳・総務）も、デスクワーク中心の生活で肩こりや猫背を感じながら、「体を動かした方がいいとは思うけれど、ハードな運動は続かない」と悩んでいたそうです。そんなRさんが始めたのが、毎朝５分だけの“ゆるヨガ”。無理のない習慣を積み重ねた結果、姿勢の変化を感じるようになり、４ヶ月で−３kgという結果につながったといいま