「嫉妬しちゃいけない」と思うほど、気持ちは行き場を失ってしまうもの。恋愛に限らず、人との関係で嫉妬が生まれるのは自然なことで、問題なのは“扱い方に迷うまま抱え込むこと”なのです。そこで今回は、嫉妬心と向き合う方法を整理します。嫉妬は“感度”のサイン嫉妬が出ると、自分が未熟に感じたり、自信がないように思えてしまうことも。でも、嫉妬は何かを大切にしているサインでもあります。まずは「これが大事なんだな」